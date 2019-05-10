10 Mayıs 2019 Cuma

KOP Gel Günahlarından



Messi 3-0 dan rövanşta 4-0 olan maç sonu bu fotoğrafı verdi...Elbette bunu en iyi Marca kullandı.
Ortayı Yapan zaman:
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