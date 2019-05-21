21 Mayıs 2019 Salı

Terim'den Avcı'ya Ayar


''Ben taraftarı olmayan, baskısı olmayan ama para konusunda ucu bucağı olmayan bir takımda çalışmıyorum. Büyük takımın büyük dertleri olur.”
Ortayı Yapan zaman:
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