16 Mayıs 2019 Perşembe

Kupa Koleksiyoncusu Fatih Terim


FBJK yöneticileri kendi başarısızlıkları ve Galatasaray'ın şampiyonluk sonrası ekonomik kazanımları ile açılan gelir farkı nedeniyle ülke futbolunu manipüle ediyorlar...Bir taraftarın bile burnu kanasa vebali bu çapsız kişilerdir.
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