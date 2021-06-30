Bu Sezon Soso'nun Yeni Mevkisi Belli

Feghouli sözleşmesini burada tamamlar bana göre... Malum Katar ya da Arabistan'a gitmezse bu parayı bulacağı takım şu an yok. Artık sağ açık değil orta sahada 8 numara sağ iç olması şart sanki...Fiziki yeterliliği eski görevini yapmasına en gel oluyor genelde. Cezayir Milli takımında da forvet arkası 10 numara gibi oynuyor zaten. Şampiyonluklara çok katkısı oldu ama sadece 1 gol farkla kaçan son şampiyonlukta biraz vites yükseltse takımı yine şampiyon yapardı. Bu sezon son bir şarkı istiyoruz ondan. Haydi Soso sahne senin.
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