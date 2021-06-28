28 Haziran 2021 Pazartesi

De Boer Yolcu


 1980'den bu yana Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda 89 maça çıkan Hollanda, ilk kez bir maçı isabetli şut çekemeden tamamladı.

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