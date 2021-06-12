Aytaç Kara Galatasaray'da

23 Mart 1993, İzmir doğumlu olan Aytaç futbol hayatına da doğup büyüdüğü şehrin en önemli takımlarından birisi olan ve yıllar sonra bu sezon Süper Lig'e yükselen Altay'da başladı. Altay altyapısında geçirdiği yaklaşık 10 yılın ardından 2010-11 sezonunda teknik direktör Ercan Ertemcöz tarafından A takımda rotasyonda yer almaya başladı. Sezonun ilk maçında Tavşanlı Linyitspor karşısında ilk 11'de başlayan Aytaç, ilerleyen süreçte sadece kupada şans buldu ve sezonu tamamladı. Altay formasıyla geçirdiği iki sezonun ardından 2012 yılında 200bin Euro bonservis bedeliyle Eskişehirspor'a transfer oldu ve yükselen form grafiğiyle A Milli Takıma kadar gidecek yolculuğun startını vermiş oldu. Kırmızı-Siyahlı takımda iki sezonda tpolamda 43 maça çıkan Aytaç bu karşılaşmalarda 4 gol - 1 asistlik performansının yanı sıra istikrarıyla da öne çıkmayı başardı. 2
2015 yılının Şubat ayında 2.1 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan Aytaç sezon başında yaşadığı çapraz bağ sakatlığının üzerine bir de ayak tarak kemiğinde kırık yaşamasıyla birlikte sezonu pek fazla oynamadan tamamladı. Karadeniz ekibinde geçirdiği ilk 6 aylık sakatlık sürecinin ardından 2015-2016 sezonunda Aytaç Kara düzenli olarak şans bulmaya başladı ve Bordo Mavili formayla 26 maçta görev yaptı. Bir sezon kiralık olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Aytaç, sezon genelinde düzenli olarak şans bulduktan sonra bonservissiz olarak Bursaspor'a transfer oldu. Bursa ekibinde bir yıl boyunca forma giyen Aytaç, burada da düzenli olarak şans bulduktan sonra takımının küme düşmesinin ardından yaşanan mali problemlerle birlikte karşılıklı olarak sözleşmesini fesh ederek Kasımpaşa'nın yolunu tuttu. 2 sezon boyunca Kasımpaşa'da görev yapan tecrübeli futbolcu bu süreçte 64 maçta 12 gol - 6 asistlik performans sergiledi.
Süper Lig'in deneyimli isimleri arasında yer alan ve milli takım oyuncu havuzunda da yer alan Aytaç bugüne kadar kariyerinde 210 maçta görev yaptı. Defansif ve merkez orta sahada görev yapan tecrübeli oyuncu, formasını giydiği takımlara bu karşılaşmalarda toplamda 23 gol - 12 asistlik katkı sağladı.
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