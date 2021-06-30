30 Haziran 2021 Çarşamba

Leo Messi


 Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu oldu.

⛳ 148 maç ⚽ 75 gol Tam isabet 51 asist
Ortayı Yapan zaman:
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