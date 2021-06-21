21 Haziran 2021 Pazartesi

En Kötü Milli Takım


 Türkiye, Euro 1996 ve 2008'de yer aldığı gruplarda kalesinde 5 gol görmüştü.

EURO 2020 gruplarında şu ana kadar kalesinde 7 gol gördü ve grup aşaması rekoru kırdı.
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