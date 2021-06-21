21 Haziran 2021 Pazartesi

Güneş Yine Doğmadı


Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez gruplarda kalesinde 8 gol gördü.

Ayrıca Türkiye şu ana kadar turnuvada kalesinde en çok gol gören takım. Turnuva'yı tek golle tamamladık. "0" çektik...
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