14 Haziran 2021 Pazartesi

Kovacic & Mourinho


 Mateo Kovacic hakkında Jose Mourinho: "Ona biraz kızgınım çünkü benim çalıştırdığım her takımda oynadı ama hiç benimle oynamadı. Real Madrid forması giydi ama ben yoktum. Chelsea forması giydi ama ben yoktum. Inter forması giydi ama ben yoktum

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