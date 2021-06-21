21 Haziran 2021 Pazartesi

Geriye Gittik


 İstatiksel olarak 25 yıl önceki ilk maceranın gerisinde bitirdik…

Euro 96 Türkiye-Hırvatistan: 0-1 Türkiye-Portekiz: 0-1 Türkiye-Danimarka: 0-3 Euro 2020 Türkiye-İtalya: 0-3 Türkiye-Galler: 0-2 Türkiye-İsviçre: 1-3
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