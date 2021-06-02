2 Haziran 2021 Çarşamba

Aguero Kariyeri


 Arjantin Bayrağı Independiente: 38 maç, 18 gol

İspanya bayrağı Atletico Madrid: 230 maç, 100 gol, 46 asist İngiltere BayrağıManchester City: 390 maç, 260 gol, 73 asist Kupax5 Premier Lig Kupax6 İngiliz Lig Kupası Kupax1 FA Cup Kupax3 Community Shield Kupax1 UEFA Avrupa Ligi Kupax1 UEFA Süper Kupa
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 