28 Haziran 2021 Pazartesi

İyi Bilgi


 Federico Chiesa, babası Enrico Chiesa'nın Avrupa Şampiyonası'nda attığı tek golden tam 25 yıl 12 gün sonra Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk golünü attı.

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