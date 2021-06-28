28 Haziran 2021 Pazartesi

Biliç'ten Terim Açıklaması


 Slaven Biliç: “UEFA Kupasını kazanmış, Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve Fiorentina ile Milan’ı çalıştırmış. Türk insanı farkında değil. Bir Türk hocanın Milan’ın başına geçmesi imkansız gibi bir şey. Ona şapka çıkarıyorum. Fatih Terim bir efsane.”

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