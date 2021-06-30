30 Haziran 2021 Çarşamba

İngiltere Almanya'yı Evine Gönderdi




 Lineker meşhur sözü ile totem yaptı herhalde... 2-0 Yenildi Almanlar.

Ortayı Yapan zaman:
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