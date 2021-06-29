29 Haziran 2021 Salı

Boğalar Tam Gaz


 İspanya üçe beşe bakmadı tur atladı...

Hırvatistan 3 - İspanya 5

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 