3 Temmuz 2021 Cumartesi

Maviler 32 maçtır yenilmiyor


 Mancini tam bir taktik ustası olduğunu kanıtladı.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 