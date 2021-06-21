21 Haziran 2021 Pazartesi

Milli Hüsran Milli Rezalet


 Şenol Güneş: "Herkes sorumlu. Medya da sorumlu. Yönetim de sorumlu. Oyuncu da sorumlu."

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