29 Haziran 2021 Salı

Bazen Bitti Dersin Ama Bitmez


 Sol ayaklılar iyi penaltı atamaz efsanesi yine devreye girdi ama mutlu sonla bitti.

Ortayı Yapan zaman:
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