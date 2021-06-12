Alpaslan Öztürk Galatasaray'da

16 Temmuz 1993, Antwerpen/Belçika doğumlu olan Alpaslan Öztürk futbol hayatına Belçika'da ağırlıklı olarak gurbetçi ailelerin çocuklarından oluşan Anversin Turksport'ta başladı. Akademi olarak adlandırılabilecek yaşlarda burada futbol eğitimi aldıktan sonra 2006 yılında Berchem altyapısında eğitim almaya devam etti. Takvim yaprakları 2009 yılını gösterdiğinde Premier Lig ekiplerinden Birmingham altyapısına transfer olan ve U18 takımda forma giymeye başlayan Alpaslan, burada geçirdiği 3 yılın ardından yeniden Belçika'ya döndü. Kariyerinin ilk profesyonel kontratını imzalayacağı Beerschot AC'de forma giymeye devam eden Alpaslan, kariyerinin ilk transferini 2013 yılının Temmuz ayında Standart Liege'e imza atarak gerçekleştirdi.
Liege formasıyla geçirdiği 6 aylık serüvenin ardından 2014 yılının Ocak ayında Süper Lig takımlarından Kasımpaşa tarafından 1.5 yıllığına kiralandı. Tecrübeli futbolcu Belçika'ya dönmeden bir sezon daha Eskişehirspor'da kiralık olarak forma giydi. 2017 yılının Ocak ayında Elazığspor ile sözleşme imzalayan Alpaslan, bir buçuk sezonluk tecrübesinin ardından Göztepe'ye imza attı. 2018 yılından itibaren İzmir temsilcisinde düzenli olarak forma giyen ve son dönemde gösterdiği performansla Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'a davet edilen Alpaslan, U18 - U19 ve U21 kategorisinde daha önce Belçika milli takımının formasını giymişti. Göztepe formasıyla bugüne kadar 76 maçta görev yapan Alpaslan, her ne kadar savunma oyuncusu olsa da 13 kez gol sevinci yaşadı.
Savunmanın merkezinde oynamasının yanı sıra sağ bek olarak da görev yapabilen Alpaslan, bugüne kadar kariyerinde 205 resmi maçta görev yaptı ve 22 gol - 6 asistlik katkı sağladı. Savunmadaki agresif futbolunun yanı sıra mücadeleci profiliyle de dikkat çeken Alpaslan Öztürk, hiç kuşkusuz son dönemde Süper Lig'de yükselen performansıyla dikkat çeken yerli oyuncuların başında geliyor.
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