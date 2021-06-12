12 Haziran 2021 Cumartesi

Uğurcan'ın Ayak Tekniği Zayıf


M.City

Barcelona
Bayern Münih
bu yüzden ayağı düzgün
Top çıkaran
Oyun kuran kaleciye 80-100 milyon euro veriyor
Uğurcan’da sadece refleks var
ayağı sabri sarıoğlu
Top class takım almaz 
Ortayı Yapan zaman:
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