3 Haziran 2021 Perşembe

İnzaghi İnter'de


  Inter, teknik direktör Antonio Conte'nin ayrılığı sonrasında Simone Inzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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