2 Haziran 2021 Çarşamba

Thomas Tuchel Dominasyonu


 Thomas Tuchel, Chelsea'nin başına geldikten sonra Guardiola'yı (3 defa), Simeone'yi (2 defa), Zidane'ı, Ancelotti'yi, Klopp'u ve Mourinho'yu karşılaştığı 9 maçta da mağlup ederken kalesinde sadece 1 gol gördü.

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