Türkiye 0 - İtalya 3

Uzun süredir İtalya'yı 90 dk izlememiştim. Müthiş takım olmuşlar. Önde baskı,geçiş oyunu,stoperlerin öne çıkması çok iyiydi. Kaleciden forvete kadar tecrübeli ve çok güçlüler.
Savunma futbolu oynamak ayıp değil ama top sende iken bir hücum planın olması şartıyla. Bu maç tam Cengiz'in 11 başlaması gereken maçtı. Maç bir şekilde 0-0 bitse eyvallah ama gol yedin mi bir şey denemek zorlamak gerekiyor. Burak mesela stoperleri öne çıkardığında arkaya Kerem'i kaçırmak olabilirdi diyeceğim ancak Kerem tribünde maç izledi.
Bonucci-Chellini orta saha gibi oynadı o kadar ön alanda top tutamadık. Çok kötü bir oyun vardı ve direkt unutup diğer iki maça bakmak zorundayız.
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