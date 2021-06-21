Eve Dönüyoruz

Burak Yılmaz: Çok iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz bir turnuvaydı. Hayallerimiz çok farklıydı. Belki kendimizi gereksiz strese soktuk. Herkesten özür diliyoruz, mahcup ettik herkesi.
Haklarını helal etsinler. Niyetimiz farklıydı. Harika bir jenerasyon. Kafamız ve ayaklarımız farklı yöndeydi. Biz buraya rekor kırarak geldik. Çok üzgünüz.
Yaşanmaması gereken günler yaşadık, yaşanmaması gereken maçlar yaşadık. Belki de artık turnuvaya gitmeyi biliyoruz ama turnuvada oynamayı bilmiyoruz. Herkesten özür diliyoruz.
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