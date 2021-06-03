3 Haziran 2021 Perşembe

Mbappe & Falcao


 Kylian Mbappe: “Radamel Falcao, bir yıldızdı ve öğreticiydi. Benim için öğretmen gibiydi. Her zaman gol atmak isteyen biri ama bana kendimi göstermem için alan bıraktı. Çok gençtim ve heyecanlıydım, bana sakin olmayı öğretti.”

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