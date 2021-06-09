Terim'den İtalyan Medyasına Açıklama

Fatih Terim: "EURO 96'da rakiplerimizin oyuncularına baktığımda, çoğunluğu ülke dışında forma giyiyordu. 'Bir gün Türk oyuncular da böyle yurt dışında top koşturabilecek mi?' diye düşünürdüm. 25 yıl sonra bunu başardık. Şu anda Türkiye dışında oynayan 15 milli futbolcumuz var."
"Türkiye'de uygulanan yabancu kuralı sayesinde Türk futbolcular yurtdışına daha kolay gitme fırsatına sahipler ve yaptıkları da ortada."
"İtalya sadece Hakan Çalhanoğlu'nu değil tüm takımımızı dikkatle takip edecektir. Türkiye'nin elde edeceği herhangi bir başarı benim için asla sürpriz olmaz. Genç ve kaliteli bir takıma sahibiz."
"Şenol Güneş benim çok eskiden bu yana arkadaşım. Milli Takım'da yıllarca birlikte oynadık. Türkiye'nin yetiştirdiği en başarılı futbol insanlarından biri."
"Hakan Çalhanoğlu'na çok büyük bir inancım var. Türkiye açısından EURO 2020'de kilit adamlardan biri olacak. Galatasaray taraftarı olması da bizim için bir başka artısı
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder