23 Temmuz 2019 Salı

Yeni Sezon Formalar


FB'nin yeni çubuklu forması bence hiç olmamış...Diğerleri ne kötü ne de efsane denecek türden...
Ortayı Yapan zaman:
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