18 Temmuz 2019 Perşembe

2002 Yılı Hasan Şaş


2002 yılı Hasan Şaş nasıl futbolcuydu diyen gençlere şöyle izah edeyim... 2019 yılı Eden Hazard ancak getir götür işini yapardı o kadar diyorum.
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