Ozornwafor Galatasaray'da

Galatasaray Sportif A.Ş., Valentine Ozornwafor’un kulübümüze transferi için oyuncu ve kulübü Enyimba Aba ile anlaşmaya vardı.
Stoper olarak görev alan Valentine Ozornwafor, 1 Haziran 1999 tarihinde Nijerya’nın Nsukka kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine altyapısından yetiştiği Enyimba Aba takımında 2019 Ocak ayında başlayan Valentine Ozornwafor, altyapı kategorilerinde 6 kez Nijerya Milli Takımının formasını terletti. Savunma oyuncusu bu sene Nijerya A Milli Takım kadrosunda da yer aldı.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder