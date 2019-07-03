Jimmy Durmaz Kariyer Özeti

Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan ancak çeşitli nedenlerden dolayı göç etmek zorunda olan Durmaz ailesinin büyük erkek çocuğu olarak 22 Mart 1989 tarihinde İsveç'in güneyinde yer alan Örebro kentinde dünyaya gelen ve tam adıyla Jakup Jimmy Touma-Durmaz aslında Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim.. İsveç'te doğup büyüyen ve futbol yaşantısına da çok küçük yaşlarda BK Forward takımı bünyesinde başlayan Jimmy, kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesini İsveç'in en büyük takımlarından Malmö ile imzaladı. 2007/08 sezonunda teknik direktör Roland Nilsson tarafından A takım kadrosuna dahil edilen ve kariyerinde ilk kez 1.Lig seviyesinde mücadele etmeye başlayan Jimmy Durmaz ilk sezonunda kenardan gelerek 6 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.
Malmö forması altında yaklaşık 4 sezon geçiren ve Şampiyonlar Ligi elemeleriyle Avrupa Ligi dahil olmak üzere 101 maçta forma giyen Jimmy Durmaz bu karşılaşmalarda takımına 14 gol - 9 asistlik katkı sağladı. İstikrarlı performansıyla dikkat çeken ve hem forvet arkası hem de kanatlarda görev yapabilen Jimmy Durmaz, takvim yaprakları 2012 yılının yaz dönemini gösterdiğinde 600bin Euro bonservis bedeliyle Gençlerbirliği'nin yolunu tuttu. İsveç milli takımında forma giymesine rağmen ailesi nedeniyle Türk pasaportuna sahip olan ve bu nedenle de yerli statüsünde forma giyebilen Jimmy Durmaz ülkemizdeki ilk yılında gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekti. Süper Lig'deki ilk sezonunda çok büyük kısmı ilk 11'de olmak üzere 29 maçta görev yapan ve 5 gol - 2 asist kaydeden Jimmy Durmaz, takip eden sezonda da istikrarını sürdürdü ve ikinci sezonunu 32 maçta 6 gol - 6 asist performansıyla tamamladı. 2014 yılının yaz döneminde takımdan ayrılmak istediğini belirten Jimmy Durmaz, takvim yaprakları Ağustos ayını gösterdiğinde Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos'un yolunu tutarken, başkent ekibi bu transferden 2 milyon Euro bonservis gelirini kasasına koydu. Gençlerbirliği döneminde sağ kanatta forma giyen Jimmy Durmaz zaman zaman ofansif orta saha pozisyonunda da görev yaparken, Olympiakos macerasına sakatlıklarla başladı ve ilk yılında ciddi problemler yaşadı.
Türk asıllı İsveçli oyuncu Jimmy Durmaz, yeni takımı Olympiakos'ta geçirdiği ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında forma giyme heyecanı yaşarken bu organizasyondaki ilk maçının profesyonel futbol kariyerine başladığı takım olan Malmö karşısında olması da futbolun yazılı olmayan kurallarından birisiydi. Olympiakos'ta yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle rotasyonun bir parçası olan Jimmy Durmaz geçirdiği iki sezonda toplamda 57 maçta 12 gol - 17 asist gibi dikkat çekici bir istatistiğe imza attı ve 2016 yılının yaz transfer döneminde Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse kulübüne transfer oldu. Jimmy kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi grup etabı deneyimi bir kenara, ilk lig şampiyonluklarını da Olympiakos'ta yaşadı. Pire ekibi bu transferde ne kar, ne de zarar etti ve Gençlerbirliği'ne ödediği 2 milyon Euro bonservis gelirini Fransız ekibinden talep ederek transferin gerçekleşmesine onay verdi. 2016/17 sezonu öncesinde Toulouse kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalayan Jimmy Durmaz, teknik direktör Pascal Dupraz'ın kadroda düzenli olarak frma şansı tanıdığı isimlerin başında geldi. Büyük bir kısmı ilk 11'de olmak üzere Fransa'da ilk sezonunda 30 maçta görev yapan İsveçli oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol - 1 asististatistiklerini yakalarken, bir sonraki olan 2017/18 sezonunda 25 maçta 4 gol - 3 asist ve geride bıraktığımız 2018/19 sezonunda da 37 maçta 4 gol - 1 asist performansını sergiledi. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren İsveçli tecrübeli futbolcu sözleşmesini yenilememe kararı aldı ve takımdan ayrıldı.
2009 yılından itibaren İsveç U21 milli takımına davet edilen Jimmy Durmaz gösterdiği etkili performans sonrasında Türk futbolseverlerin ve federasyon yetkililerinin dikkatini çekmeyi başardı. Türk pasaportuna da sahip olan tecrübeli oyuncu 2011 yılından itibaren de İsveç milli takımında forma giyerken, kariyerinde birer kez Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası oynama başarısı gösterdi. Bugüne kadar 47 kez İsveç milli takımı formasını giyen Jimmy Durmaz bu karşılaşmalarda 3 gol - 4 asist kaydetti.
2018 Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanılan Almanya-İsveç maçı 1-1 eşitlikle devam ederken 90+5'te yaptığı faulle Alman futbolcu Toni Kroos'un serbest vuruştan gol atmasına yol açan İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz taraftarlardan büyük tepki görmüş ve ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Bu konu ilerleyen süreçte İsveç meclisinde gündeme gelmiş, Spor Bakanı olarak görev yapan Annika Strandhall tecrübeli futbolcunun formasıyla mecliste bir konuşma yapmıştı.
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