29 Temmuz 2019 Pazartesi

Benfica Madeni


Oblak - Atletico Madrid Semedo - Barcelona Luiz - Chelsea Lindelöf - Man United Cancelo - Juventus Gomes - Everton Witsel - BVB Guedes - Valencia Silva - Man City Félix - Atletico Madrid Jovic - Real Madrid
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