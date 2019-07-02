Ryan Babel Galatasaray'da

Galatasaray Sportif A.Ş., Ryan Babel’in kulübümüze transferi için oyuncu ile anlaşmaya vardı.
19 Aralık 1986’da Hollanda’nın Amsterdam şehrinde dünyaya gelen Ryan Babel, profesyonel futbol kariyerine 2004 yılında Ajax takımında başladı. Ajax’ta geçirdiği üç sezonda toplam 88 maça çıkan Babel, bu karşılaşmalarda 18 gol 11 asistlik bir performansa imza attı. Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Babel, 2007 yazında 17.25 Milyon Euro bedel ile Liverpool’a transfer oldu.
Liverpool’da geçirdiği 4 sezonda toplam 136 maça çıkan Babel, bu karşılaşmalarda 22 gol 18 asistlik bir performansa imza attı. 2007-08 sezonunda Liverpool'da sezonun en iyi genç oyuncusu seçilen Babel, 2011’in Ocak ayında 7 Milyon Euro karşılığında Hoffenheim’a transfer oldu.
Hoffenheim’da geçirdiği 1.5 sezonda 50 maça çıkan Hollandalı oyuncu, 6 gol 4 asistlik katkı verdi. 2012 yazında eski takımı Ajax’a dönen Babel, burada geçirdiği bir senede 22 maçta forma giydi ve 6 kez fileleri havalandırdı.
2013 – 2014 sezonunun başında ligimize transfer olan Babel, Kasımpaşa formasını terlettiği iki sezon boyunca çıktığı 59 karşılaşmada 14 gol 12 asistlik katkı verdi. Kasımpaşa’daki başarılı performansından sonra Al Ain FC kulübüne 2.5 Milyon Euro’luk ücret ile transfer oldu.
Al Ain FC formasını giydiği 14 maçta 2 gol 2 asistlik bir performans gösteren Babel, 2016 Eylül ayında İspanya’nın Deportivo La Coruna takımına transfer oldu. Deportive La Coruna’da geçirdiği yarım sezonda 12 maçta forma giyen Babel, iyi bir performans göstererek 5 gol 1 asiste imza attı.
2016-2017 sezonunun devre arasında Beşiktaş JK’ya transfer olan Babel, toplam 89 karşılaşmada forma giydi. Bu mücadelelerde 29 gol 12 asist yapan Babel, 2018 – 2019 sezonunun devre arasında 2 Milyon Euro karşılığında İngiltere’nin Fulham takımına transfer oldu. Fulham’da oynadığı 16 karşılaşmada Babel, 5 gol 4 asistlik bir performansa imza attı.
Hollanda Milli Takımı forması da giyen Babel, ülkesi için 43 maça çıkıp 5 gol kaydetti. Babel aynı zamanda Hollanda'nın final oynadığı 2010 Dünya Kupası'nda da kadrodaydı.
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