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Fatih Terim'in Yeni Galatasaray'ı
Ben Fatih Terim tarafından bu yıl Galatasaray futbolunun biraz saha içi değişime uğrayacağını düşünenlerdenim...İç sahada coşku,erken skor bulma,genel anlamda baskı ve kaos futbolu,hücum bekler ve hızlı kanatlar ile oynayan takımın değişim zamanı...
Bu tamamen değişim değil gelişim olacak bana göre...Keita,Bruma,Garry,Onyekuru,Feghouli gibi skor gücü yüksek hızlı kanat futbolcular elbette yine var olacak ama orta saha futbolcu ve pas kalitesini Terim'in geliştireceğini düşünüyorum.
Onyekuru'nun tekrar kiralanması ve Emre Mor transferi dışında bir orta saha ve forvet transferi ile takım tam Terim takımı olacak bana göre...Tudor ayrılığı sonrası mevcut takımla şampiyon olan Terim, geçen sezon savunma hattını değiştirdi.
Serdar Maicon gitti Marcao-Luyindama geldi...Şimdi Fernando ve Ndiaye gitti Seri ve bir transfer daha gelecek...FFP / Sattığın kadar al kuralı olmasa Diagne ve Mitroglou'da hemen değişirdi ama onun için beklemede bir süre.
Fatih Terim o bölgeyi scout desteği ve önce kiralama sonra zorunlu satın alma opsiyonu ile çözecek gibi
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