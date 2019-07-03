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Cahilliğin Vücut Bulmuş Hali
Yaklaşık 10 gün önce bir öğlen A Spor'da yorumculuk yapan Okan Koç'u bir süre dinledim. Hayatımda bu kadar boş bu kadar vasat bir insan görmedim desem abartmış olmam...Karşısındaki kadın programcı bile hayrete düştü bazı anlar. Başkası adına utanırsınız ya öylesi.
Bakın cahilliğini,vasatlığını,kültürsüzlüğünü geçtim onlardan söz etmiyorum...Kanala getirdiği böreklerden falan söz etti bir ara..''Artık futbolcu değiliz eskisi kadar para kazanmıyoruz ben getiriyorum herkes yiyor falanca bey hiç getirmiyor falan dedi şaka değil ciddi ciddi !
Muhabbet 1-2-3 uzayınca beraber program yaptığı kadın bile ne diyeceğini şaşırdı artık. Çok acayip bir adam...Cahilliği tanımla desen Okan Koç deyince eksik parça kalmaz, o derece.
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