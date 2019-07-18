18 Temmuz 2019 Perşembe

Seri & Belhanda A.Ş.


Seri transferi sonrası Belhanda'nın bu sezon gol ve asist sayısını çift haneli rakamlara taşıması mümkün...Ceza sahası yakınına yaptığı doğru koşulara artık Feghouli dışında cevap verecek bir aslan var.
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