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Terim & Tudor Futbol Felsefesi
Fatih Terim ve Tudor'un saha içi oyun felsefesi çok farklı... Fernando çok klas ve ligin mevkisinde en iyi futbolcusuydu. Ancak Tudor oyununda 2 stoperin arasına girip pas kalitesi ile topu orta sahaya atan Fernando yerine Terim , Marcao tipi ayağı düzgün stoper kullanıyor
Yani Terim geriye gelip savunmadan top alan orta saha yerine stoper ile çıkıp 3 orta saha ile oyunu rakip sahada oynamak istiyor. Bu ifadeyi sevmesem de 6-8-10 numara yerine iki 8 numara ve bir 10 numara ya da çift yönlü üç 8 numara ile oynamak gibi açıklamış olayım.
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