16 Temmuz 2019 Salı

Ianis Hagi Genk'te


10 milyon Euro bonservis  ile transfer oldu...Belçika ligi elbette Romanya ligine göre daha iyi vitrin...5 büyük lige geri dönecek mi göreceğiz.


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