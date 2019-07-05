5 Temmuz 2019 Cuma

Robben Futbola Veda Etti


Robben: "Emeklilik kararı, kariyerimdeki en zor karardı. Kalbim devam et dese de aklım buna izin vermedi. Gerçek şu ki bazı şeyler 16 yaşında olduğu gibi olmuyor.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 