18 Temmuz 2019 Perşembe

Jardel & Ronaldo


Mario Jardel: Galatasaray’dan Sporting’e geldikten sonra iki sezon Ronaldo ile beraber oynadık. Ona topa ne zaman ve nasıl vurulacağını ben öğrettim. Sorarsanız ve hayır derse yalan söylemiş olur.
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