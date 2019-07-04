skip to main |
skip to sidebar
Hagi mi ? Alex mi ?
Daha anlamsız çok az soru var.. Hagi mi ? Alex mi? Bu sorunun cevabı için GS lı ya da FB li olmaya gerek yok. Ortalama zeka seviyesi yeterli... Hagi eğer Romanya'da değil Brezilya'da doğsa Alex ile değil Maradona ile karşılaştırılırdı...
Alex'in Real Madrid ve Barcelona kariyeri olmadığı için ve Avrupa futbolunda Şampiyon Kulüpler kupası ve UEFA kupası kaldırmadığı için bu soru çok saçma ,Alex büyük futbolcu eyvallah ama Hagi mi Alex mi soru değil densizlik...Bu Hz. İsa mı ? Vatikan'daki Papa mı gibi soru...
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder