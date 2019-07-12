12 Temmuz 2019 Cuma

Liseliler Bilmez


Liseliler Messi ve Ronaldo gençliği...Biz öyle mi? Batistuta ve Brezilyalı Ronaldo'yu izlemiş olmanın keyfi çok başkaydı.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 