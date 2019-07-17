17 Temmuz 2019 Çarşamba

Gençliğimiz Var Heyecanımız Yüksek



Fotoğrafın yaş ortalaması 20 🔸Marcão - 23 🔸Gökay Güney - 20 🔸Mustafa Kapı - 17
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