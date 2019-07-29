29 Temmuz 2019 Pazartesi

Ayrılmaz İkili


Galatasaray , Milli Takım ve Fiorentina... Fotoğraf İtalya yıllarından.
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