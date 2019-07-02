Adem Büyük Galatasaray'da

Galatasaray Sportif A.Ş., Adem Büyük’ün kulübümüze transferi için oyuncuyla anlaşmaya vardı.
Sol kanat olarak görev alan Adem Büyük, 30 Ağustos 1987 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Beşiktaş JK’da başlayan Adem Büyük, 2005 – 2006 sezonunun devre arasında Akçabat Sebatspor’a kiralandı. Akçabat Sebatspor’da geçirdiği 2 sezonda toplam 35 maçta forma giyen kanat oyuncusu 8 gole imza attı.
Akçabat Sebatspor’dan sonra kiralık olarak Altay formasını terleten Adem Büyük, 1 sezonda oynadığı 27 maçta 16 gollük bir performans gösterdi ve 2008 – 2009 sezonunun başında Manisaspor’a transfer oldu.
Manisaspor formasını 17 maçta terleten Adem Büyük, bu karşılaşmalarda 2 gole imza attı. 2009 – 2010 sezonunda Boluspor’a kiralık olarak transfer olan oyuncu, Bolu’da geçirdiği 1 sezonda 27 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 11 gollük bir katkı verdi.
2010 – 2011 sezonunun devre arasında Mersin İdmanyurdu’a kiralık olarak transfer olan Adem Büyük, 14 maçta forma giydi ve gösterdiği 10 gollük performansın ardından 2011 – 2012 sezonun başında Kasımpaşa’ya transfer oldu.
Kasımpaşa’da geçirdiği 7 sezonda toplam 172 maçta görev alan Adem Büyük, bu karşılaşmalarda takımına 49 gol 29 asistlik katkı verdi. Kasımpaşa’da geçirdiği 7 sezonun ardından Adem Büyük, 2017 – 2018 sezonun başında Yeni Malatyaspor’a transfer oldu.
Yeni Malatyaspor formasıyle geçirdiği 2 sezonda 60 maçta görev alan kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 10 gol 5 asistlik performansa imza attı.
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