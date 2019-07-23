23 Temmuz 2019 Salı

DDR Boca Juniors'ta


Daniele De Rossi Boca'ya transfer oldu. Roma sözleşme uzatmayınca Totti o yoksa bende yokum deyip bu kararı alan kulübün yeni sahibi Amerikalılara tepki göstermişti.
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