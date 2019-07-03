Jimmy Durmaz Galatasaray'da

Galatasaray’a transfer olduğum için çok mutluyum. Formayı ilk giydiğim anda çok gururlandım. Taraftarlarımıza sahada sonuna kadar mücadele edeceğimi ve önümüzdeki sene tekrar şampiyon olmak için elimden geleni yapacağımı söyleyebilirim. Taraftarlarla dolu Türk Telekom Stadyumu’nda oynamak inanılmaz olacak. Önümüzdeki sezonu iple çekiyorum, tekrar şampiyon olacağız. En büyük Cimbombom!
Fatih Hoca ile daha önce birkaç kez konuşma fırsatımız oldu. Onu seviyorum, o çok büyük bir teknik direktör. Türkiye’nin en büyük teknik direktörü. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak ve beraber başarılar yakalamak benim için büyük bir onur olacak.
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