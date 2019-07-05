5 Temmuz 2019 Cuma

Robben Tarihçesi


Futbol hayatı boyunca ciddi sakatlıklar yaşadı...Eğer sakatlıklar bu kadar başına bela olmasa çok başka seviyeye çıkabilirdi.
Oynadığı tüm takımlarda büyük yıldız oldu tabii ki o ayrı.
Ortayı Yapan zaman:
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