12 Temmuz 2019 Cuma

UCL ve UAL Gelirleri



🏆 Şampiyonlar Ligi 2019/20 sezonu gelir sistemi: 💶 Katılım ücreti: 15.25M € 💶 Galibiyet: 2.7M € 💶 Beraberlik: 900B € 💶 Son 16 turu: 9.5M € 💶 Çeyrek final: 10.5M € 💶 Yarı final: 12M € 💶 Final: 15M € 💶 Şampiyon: 4M €





 Avrupa Ligi 2019/2020 sezonu gelir sistemi: 💶 Gruplara katılım: 2.92M € 💶 Galibiyet: 570B € 💶 Beraberlik: 190B € 💶 Son 32 turu: 500B € 💶 Son 16 turu: 1.1M € 💶 Çeyrek final: 1.5M € 💶 Yarı final: 2.4M € 💶 Final: 4.5M € 💶 Şampiyon: 4M €
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