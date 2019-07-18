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JMS Transferi Üzerine Notlar #1
Seri transferi gerçekten takdiri hak ediyor...Ndiaye dağınık,kart görmeye çok müsait,pas kalitesi ve şutu zayıf bir futbolcuydu... JMS ise bunun tam aksi özellikleri olan klas bir orta saha futbolcusu.
Belhanda Nice'te Seri'nin önünde oynardı...Bu ikilinin tekrar buluşması bizim için kıymetli. Seri'nin futbol kalitesi inanın Belhanda'yı da 1-2 seviye yukarı taşıyacak. Günümüz futbolunda 10-8-6 gibi çok net tanımlamalara karşıyım. İki yönlü (savunma ve hücum) futbolcular önemli
Banega gelir mi emin değilim ama Belhanda-Seri oyunun iki yönünü de yakın kalite oynayan özel futbolcular. Ndiaye'nin pas kalitesi iyi değildi Seri fark yaratır.
Belhanda oyun içinde genelde pas kalitesi yüksek Mariano ve Feghouli'yi tercih ediyordu..Seri'de bu konuda onu rahatlatacak futbolcu
Seri transferi bu yaşta ve potansiyelde gerçekten büyük iş... Bir sezon önce Nice'ten Fulham'a 30 milyon euro bedelle transfer olmuş bir futbolcu. Fulham küme düşmese yolu buradan geçmezdi. Fulham satmak istedi ,Roma ,Milan ilgilendi ama CL oynama isteği GS kapısını açtı.
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